Студенты и аспиранты ВлГУ - в числе победителей всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия"

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-13T14:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В номинации «Передовые производственные технологии НТИ» серебряную медаль завоевал аспирант ВлГУ Никита Давыдов (за проект «Персональное устройство хранения идентификационных данных») и бронзовую медаль – аспирант Муромского института ВлГУ Кирилл Купцов (за проект «Разработка моделей и алгоритмов обработки и анализа данных в геоинформационных системах на основе топологических характеристик»).

В номинации «Экология моей страны» второе место – у студентки Института туризма и предпринимательства ВлГУ Анастасии Пономаревой (за проект «Внедрение экологических технологий в деятельность торгового комплекса»). В номинации «Моя гостеприимная Россия» специальный приз за проект «Город без границ» получили студентки Института туризма и предпринимательства ВлГУ Ирина Петрова и Ирина Федина.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей». Участниками творческого соревнования стали более 34 тысяч человек. Конкурс проводился в 19 номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU