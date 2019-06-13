В этом году во Владимире День молодежи пройдет 28 июня на Театральной площади

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-13T14:30:25+03:00

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Стали известны дата и место проведения Дня молодежи 2019. Владимирцев приглашают на праздник 28 июня на Театральную площадь.

Это самое крупное и яркое событие лета, которое позволит с 16:00 и до позднего вечера общаться с друзьями, посещать мастер-классы, слушать музыку, фотографироваться, участвовать в конкурсах и выигрывать подарки.

Организаторы уже начали анонсировать первые мероприятия и конкурсы. В том числе. чемпионат ползунков. Для участия нужно лишь заполнить анкету и отправить ее. Кроме того, объявлен конкурс видеороликов.

Все подробности вы можете найти в официальной группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU