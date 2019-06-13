Во Владимире пройдет поэтический фестиваль

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-13T13:55:36+03:00

На нем выступят поэты из Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова и других городов

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15 июня жителей и гостей города Владимира ждет яркое событие - Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души».

Фестиваль, целью которого является поддержка и популяризация творчества современных поэтов, уже пятый год собирает под своим крылом творческих людей города Владимира, Владимирской области и соседних регионов.

Программа Фестиваля этого года обещает быть насыщенной и интересной. Соберутся поэты Владимира и Владимирской области, Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода.

Для гостей «Музыки души-2019» будут звучать лучшие стихи участников Фестиваля, а также поэтические произведения, положенные на музыку. Недаром Фестиваль поэзии носит такое мелодичное название - «Музыка души».

Фестиваль пройдет на смотровой площадке ул. Георгиевская с 12 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU