Во Владимире пройдет поэтический фестиваль
15 июня жителей и гостей города Владимира ждет яркое событие - Межрегиональный фестиваль поэзии «Музыка души».
Фестиваль, целью которого является поддержка и популяризация творчества современных поэтов, уже пятый год собирает под своим крылом творческих людей города Владимира, Владимирской области и соседних регионов.
Программа Фестиваля этого года обещает быть насыщенной и интересной. Соберутся поэты Владимира и Владимирской области, Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода.
Для гостей «Музыки души-2019» будут звучать лучшие стихи участников Фестиваля, а также поэтические произведения, положенные на музыку. Недаром Фестиваль поэзии носит такое мелодичное название - «Музыка души».
Фестиваль пройдет на смотровой площадке ул. Георгиевская с 12 до 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU