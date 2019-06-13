Во Владимирской области ожидается гроза и шторм

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-13T13:22:52+03:00

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14 июня во Владимирской области днем ожидается дождь и гроза в отдельных районах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что с 14-го по 16-е июня в большинстве районов области сохранится высокая пожарная опасность. Разведить костры в лесах и жечь сухую на дачных участках запрещено - в регионе введён особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU