Во Владимирской области ожидается гроза и шторм
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
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14 июня во Владимирской области днем ожидается дождь и гроза в отдельных районах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду.
Также пресс-служба ведомства сообщает, что с 14-го по 16-е июня в большинстве районов области сохранится высокая пожарная опасность. Разведить костры в лесах и жечь сухую на дачных участках запрещено - в регионе введён особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU