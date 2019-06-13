Пьяный судогодец пытался угнать машину, но его остановила полиция
В конце мая в полицию по Судогодскому району заявили о попытке угона автомобиля «ВАЗ 2109». Полицейские, прибывшие на место, обнаружили там авто с разбитым стеклом. Опросив возможных свидетелей, полицейские через несколько часов задержали 18-летнего местного жителя.
По данным УМВД России по Владимирской области, парень, после того как выпил, решил покататься по городу на чужой машине. Разбил лобовое стекло, залез в салон, но сломал приборную панель. Из-за этого ему не удалось завести машину, но удалось испугать всех присутствующих. Убегая оттуда, подросток увидел другую отечественную легковушку и попытался уехать на ней аналогичным способом. В этот момент его и задержала полиция.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за попытку неправомерного завладения автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU