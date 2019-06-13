2019-06-13T13:01:12+03:00
Происшествия

Пьяный судогодец пытался угнать машину, но его остановила полиция

Изрядно напившись, 18-летний парень захотел покататься, но наделал слишком много шума
Артем Бердник
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В конце мая в полицию по Судогодскому району заявили о попытке угона автомобиля «ВАЗ 2109». Полицейские, прибывшие на место, обнаружили там авто с разбитым стеклом. Опросив возможных свидетелей, полицейские через несколько часов задержали 18-летнего местного жителя.

По данным УМВД России по Владимирской области, парень, после того как выпил, решил покататься по городу на чужой машине. Разбил лобовое стекло, залез в салон, но сломал приборную панель. Из-за этого ему не удалось завести машину, но удалось испугать всех присутствующих. Убегая оттуда, подросток увидел другую отечественную легковушку и попытался уехать на ней аналогичным способом. В этот момент его и задержала полиция.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за попытку неправомерного завладения автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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