2019-06-13T15:18:33+03:00
Происшествия

Под Александровом мужчина насмерть забил пенсионерку лопатой, пытаясь отомстить за своих кошек

Взяв с собой пистолет, он засел в кустах и караулил первого встречного, чтобы выместить свою злость
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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СледКом РФ по Владимирской области, совместно с УМВД России по Владимирской области, расследовал преступление, по итогам которого было возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Москвы, подозреваемого в убийстве пенсионерки.

Днем 11 июня неизвестный сообщил в полицию об обнаруженном в одном из СНТ Александровского района теле пенсионерки с признаками насильственной смерти. Криминалисты СК вместе с полицейскими осмотрели место и попытались восстановить картину преступления, благодаря чему в этот же день задержали подозреваемого.

Им оказался житель Москвы, проживавший в СНТ после развода с женой. Как мужчина сам рассказал, в доме он жил с кошкой, с которой кто-то жестоко расправился в прошлом году. Растерзанное животное мужчина нашел на пороге своего дома. Спустя некоторое время пропал и другой его котенок, а за день до убийства пенсионерки исчез уже третий питомец.

Москвич был уверен, что за всем этим стоят его соседи, взял пневматический пистолет, и, желая отомстить первому попавшемуся, засел в кустах. По дороге у его дома как раз шла 65-летняя женщина. Подозреваемый напал на потерпевшую, избил и выстрельнул из пистолета, затем забежал в дом потерпевшей, взял лопату и несколько раз ударил ей пенсионерку по голове. Пенсионерка скончалась на месте.

Закончив избивать пожилую женщину, мужчина сам вызвал полицию и ушел домой. По данным следствия, погибшая жила в Московской области, но на летний период приезжала на дачу, где, как правило, проводила время с мужем и сыном, но в этот день осталась дома одна. 13 июня суд рассмотрит возможность ареста подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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