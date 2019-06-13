Руслан Баринов увольняется из администрации Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-13T13:41:19+03:00

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Директор департамента природопользования и экологии администрации Владимирской области Руслан Баринов покинет свой пост. Вероятно, эта неделя станет для него последней в этой должности.

Отметим, ранее Руслан Баринов получил выговор от губернатора.

В случае увольнения, Руслан Баринов станет первым ушедшим в отставку чиновником, назначенным в администрации Владимирской области во время работы Владимира Спипягина в должности губернатора. Отметим, что работая директором департамента природопользования, Руслан Баринов непосредственно занимается переходом Владимирской области на новую систему обращения с ТБО.

Имя преемника Руслана Баринова на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU