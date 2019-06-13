2019-06-13T13:41:19+03:00
Политика

Руслан Баринов увольняется из администрации Владимирской области

Департамент природопользования вновь останется без директора
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор департамента природопользования и экологии администрации Владимирской области Руслан Баринов покинет свой пост. Вероятно, эта неделя станет для него последней в этой должности.

Отметим, ранее Руслан Баринов получил выговор от губернатора.

В случае увольнения, Руслан Баринов станет первым ушедшим в отставку чиновником, назначенным в администрации Владимирской области во время работы Владимира Спипягина в должности губернатора. Отметим, что работая директором департамента природопользования, Руслан Баринов непосредственно занимается переходом Владимирской области на новую систему обращения с ТБО.

Имя преемника Руслана Баринова на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китайский инвестор в Муроме сделал скрытый сток загрязненных вод
Студенты и аспиранты ВлГУ - в числе победителей всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия"
В этом году во Владимире День молодежи пройдет 28 июня на Театральной площади
Во Владимире пройдет поэтический фестиваль
Во Владимирской области ожидается гроза и шторм
Пьяный судогодец пытался угнать машину, но его остановила полиция
Под Александровом мужчина насмерть забил пенсионерку лопатой, пытаясь отомстить за своих кошек
На подъезде в Покров на ночь введут реверсивное движение
«Ростелеком» поддержал празднование дня Суздальского проспекта во Владимире
280 полицейских вышли на День России во Владимирской области
Юная владимирская шахматистка представит страну на чемпионате мира
Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале Гранаткина
Диспансеризацию во Владимирской области можно будет пройти вечером и в субботу
В Киржаче построят микрорайон для рабочих
Владимирская мэрия начала штрафовать владельцев собак, выгуливающих питомцев на детских площадках
Нижегородская мошенница обманула девять владимирских пенсионеров
Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2
Через пять лет 55 процентов жителей Владимирской области будут заниматься физкультурой и спортом
Юных владимирцев приглашают на встречу с писателями
Во Владимирской области 12 и 13 июня сохранится аномальная жара
Суздальский педофил пытался затащить в свою машину 15-летнюю девочку
Во Владимире впервые пройдет «Ночь в Финуниверситете»
Во Владимире женщина угрожала взорвать дом
В Суздале пройдет праздник народных ремесел
Александровское предприятие пять месяцев не платило зарплату сотрудникам
Владимирцам расскажут народные сказки
В День семьи, любви и верности в Муроме поженятся 14 пар
Студентка ВлГУ завоевала серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу