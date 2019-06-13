На подъезде в Покров на ночь введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-13T11:40:52+03:00

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13 июня с 23.00 до 5.00 14 июня на 103 километре трассы М-7 "Волга" (подъезд к городу Покрову) введут реверсивное движение. Ремонт трассы запланирован на правой стороне дороги.

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний-Новгород сообщает, что ранее на участке у Покрова с левой стороны за четыре месяца сменили асфальт и сделали разворотные петли. В конце ремонта по середине дороге установят металлический отбойник. Окончание капитального ремонта намечено на 4 квартал текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU