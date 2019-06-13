2019-06-13T10:44:57+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал празднование дня Суздальского проспекта во Владимире

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«Ростелеком» стал официальным партнёром Дня Суздальского проспекта во Владимире, организованного комплексом «РусьКино» в День России. Местом проведения мероприятия стала территория вокруг развлекательного комплекса «РусьКино» и парка «Пингвин». На ней цифровой провайдер развернул демозону сервисов «Видеонаблюдение», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи. А для детей, чтобы те не скучали, пока родители знакомятся с цифровыми решениями, «Ростелеком» установил игровую зону. Гостей праздника ждали шоу ростовых кукол, мастер-классы, большой концерт, конкурсы и лотереи с подарками. Из десяти тысяч человек, пришедших на праздник, более трёх тысяч заглянули в гости к «Ростелекому».

Павел Шатохин, директор ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«День Суздальского проспекта – замечательный семейный праздник. И именно семьи, носители традиций, хранители истории – фундамент крепкого государства. Для «Ростелекома» эти ценности очень близки, и мы по-своему заботимся о семьях: поддерживаем праздники, разрабатываем услуги и специальные тарифы. Так в нашем портфеле появился тариф «Семейная история». В первую очередь он рассчитан на большие семьи, где каждый активно пользуется мобильной связью и интернетом».

Главный плюс тарифа «Семейная история» – пять SIM-карт, объединённых в единую группу, что позволяет членам семьи делиться между собой минутами и гигабайтами. В тариф входят пакеты стандартных услуг и несколько дополнительных опций, позволяющих снизить расходы на телефон. К последним относится бесплатный доступ к популярным онлайн-сервисам и безлимитный трафик на мобильное телевидение.

В линейку тарифов «История» мобильной связи «Ростелекома» входит четыре направления: «Новая история» для абонентов-новичков, «Целая история» с увеличенным трафиком, «Семейная история» для всей семьи и «Бесконечная история» для активных пользователей интернета.

Приобрести SIM-карту «Ростелекома» и заключить договор можно в любом центре продаж и обслуживания компании, а на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800 можно заказать доставку контракта на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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