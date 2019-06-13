280 полицейских вышли на День России во Владимирской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-13T09:57:12+03:00

К счастью, никаких беспорядков выявлено не было

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12 июня в 25 городах Владимирской области прошли праздничные мероприятия посвященные Дню России. В 33 празднованиях приняли участие более 15000 человек, и все это было бы невозможно без слаженных действий полиции.

Для обеспечения порядка, по данным УМВД России по Владимирской области, полиция задействовала более 280 сотрудников органов внутренних дел, свыше 30 сотрудников Росгвардии, 23 сотрудника частных охранных организаций, 72 народных дружинника и 6 казаков.

К счастью, никакие беспорядки не помешали области праздновать День России.

ИСТОЧНИК KP.RU