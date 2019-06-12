Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале Гранаткина

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-12T14:07:50+03:00

Но голов Кирилл Косарев больше не забивал

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Нападающий ФК «Муром» 18-летний Кирилл Косарев провел еще два матча в составе юношеской сборной России на Мемориале Гранаткина, традиционно проходящем в Санкт-Петербурге. После результативной игры против сборной Индии, где нападающий забил три гола, игрок ФК «Муром» сыграл против команд из Болгарии и Молдовы. В этих встречах форварду отличиться не удалось.

Национальная сборная России уверено вышла из группы и в следующем матче сыграет против второй сборной страны.

Кирилл Косарев выступает за ФК «Муром» с 2018 года. В команду он пришел из самарских «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне в ПФЛ (зона «Запад») форвард принял участие в 21 игре, забил 3 гола.

ИСТОЧНИК KP.RU