2019-06-12T12:15:03+03:00
Общество

Диспансеризацию во Владимирской области можно будет пройти вечером и в субботу

А люди старше 39 лет смогут проходить ее ежегодно
Артём Черепанов
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Во Владимирской области диспансеризацию теперь можно будет пройти в вечернее время и в субботу. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области.

Облздрав также сообщает, что для граждан старше 39 лет пройти диспансеризацию теперь можно будет ежегодно. Жителям области от 18 теперь можно раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста вводится отдельная дополнительная диспансеризация. Диспансеризация раз в три года сохраняется для всех остальных жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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