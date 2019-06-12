Владимирская мэрия начала штрафовать владельцев собак, выгуливающих питомцев на детских площадках
Администрация Фрунзенского района города Владимира совместно с ОП № 3 УМВД по Владимиру и народными дружинниками организовала рейд по соблюдению правил выгула собак на детской площадке у Красносельского пруда. Хозяев собак, выгуливавших своих питомцев на площадке, оштрафовали.
Администрация района напоминает, что выгуливать собак на детских площадках нельзя, там стоят запрещающие знаки. В других местах выгул собак разрешается только на поводке. Также запрещается загрязнение дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных, поэтому уборка экскрементов за своими питомцами должна производиться незамедлительно.
Ответственность за нарушение Правил предусмотрена в виде административного штрафа до 5000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU