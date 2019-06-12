Нижегородская мошенница обманула девять владимирских пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-12T10:08:11+03:00

Суд отправил ее в колонию на пять лет

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Октябрьский районный суд города Владимира приговорил 49-летнюю жительницу Нижегородской области на 5 лет колонии общего режима за мошенничество. Ее признали виновной в краже более 375 тысяч рублей у девятерых владимирских пенсионеров.

Женщина обходила пенсионеров под видом сотрудницы Пенсионного фонда. Под фиктивным предлогом она меняла настоящие деньги, которые давали ей пожилые владимирцы, меняя их на «билеты банка приколов».

Мошенница признала свою вину в преступлении и успела возместить ущерб двоим пенсионерам. Гражданские иски еще семерых обманутых владимирцев также удовлетворены.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU