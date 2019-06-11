2019-06-11T18:53:11+03:00
Общество

Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2

Владимир Андреевич Чугунов скончался после тяжелой болезни
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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10 июня на 79-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался ветеран здравоохранения, врач-реаниматолог-анестезиолог высшей квалификационной категории Владимир Андреевич Чугунов.

Он стоял у истоков анестезиологии и реаниматологии во Владимирской области, один из первых разрабатывал и внедрял методики безопасности при проведении анестезии.

Владимир Чугунов много лет возглавлял отделение реанимации Областной клинической больницы, был наставником нескольких поколений врачей-анестезиологов-реаниматологов. Последним местом его работы был владимирский роддом №2, где он трудился практически до конца жизни.

Прощание с Владимиром Андреевичем Чугуновым состоится 13 июня в Воскресенской церкви по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 19а. Начало траурной церемонии – в 8.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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