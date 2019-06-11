Юных владимирцев приглашают на встречу с писателями
Встречи пройдут во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи
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19 июня Владимирская областная библиотека организует творческие встречи для школьников сразу с тремя писателями: Анной Ремез, Анной Игнатовой и Анастасией Строкиной.
Молодые детские писательницы выступят в двух корпусах библиотеки и в школе №49, расскажут о себе, обсудят с детьми свои произведения.
Корпус на ул. Мира, 51 в 10:00 – встреча с Анной Игнатовой
Корпус на пр. Строителей, 23 в 10:00 – встреча с Анной Ремез
Школа №49 в 11:00 – встреча с Анастасией Строкиной
ИСТОЧНИК KP.RU