Во Владимирской области 12 и 13 июня сохранится аномальная жара

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-11T17:11:03+03:00

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12 и 13 июня во Владимирской области ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7°C выше климатической нормы.

Напоминаем, что на территории области действует особый противопожарный режим, в период которого нельзя разводить костры и сжигать мусор даже в садоводческих товариществах. За поджоги сухой травы, которые станут причиной лесных пожаров, - административная ответственность.

Если вы обнаружите пожар, звоните: в лесную охрану 8-800-100-94-00 (круглосуточно); в региональную диспетчерскую службу 8 (4922) 54-37-11; в пожарную охрану - «01», по сотовому телефону - «101». Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU