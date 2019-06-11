Во Владимире женщина угрожала взорвать дом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-11T14:50:48+03:00

Газ в доме перекрыли, а горожанку вывели на улицу

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Горожанка хотела взорвать свой многоквартирный дом на ул. Нижней Дуброве, открыв газовый вентиль. В экстренный службы позвонила соседка, которая случайно узнала о том, что затевает жительница дома.

Сейчас на месте работают и сотрудники полиции, и спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что женщину уже вывели из дома, а газ перекрыли. Жизни людей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU