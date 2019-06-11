Во Владимире женщина угрожала взорвать дом
Газ в доме перекрыли, а горожанку вывели на улицу
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Горожанка хотела взорвать свой многоквартирный дом на ул. Нижней Дуброве, открыв газовый вентиль. В экстренный службы позвонила соседка, которая случайно узнала о том, что затевает жительница дома.
Сейчас на месте работают и сотрудники полиции, и спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что женщину уже вывели из дома, а газ перекрыли. Жизни людей ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU