В Суздале пройдет праздник народных ремесел

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-11T14:40:16+03:00

Посетить его можно 16 июня

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34-й год подряд кузнецы, вышивальщицы, гончары… – мастера во всех уголков России – приедут на Праздник народных ремесел в Музей деревянного зодчества. Гости фестиваля увидят, как из соломки рождается корзинка или расцветает на холсте вышитый чудо-цветок, и даже познакомятся с секретами народного творчества.

Лучшие танцевальные и хоровые коллективы «Радуница», «Надея» будут славить Троицу. На праздник в Суздаль пожалует и столичный гость – мульти-инструменталист Роман Ломов. Этот музыкант владеет игрой на многих редких старинных инструментах.

Для детей на празднике приготовлена особая программа. Малыши поучаствуют в мастер-классах по изготовлению троичного сувенира «Кукушка», увидят кукольные представления театра «Печки-лавочки». Ловкие и умелые поиграют в старинную русскую игру – городки.

Завершится праздник старинным обрядом «Проводы березки». Девушки в народных костюмах отправятся к реке Каменке – и воды реки примут березку…

Цена билета 250-400 рублей, дети до 16 лет – бесплатно. Купить билет онлайн можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU