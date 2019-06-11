Владимирцам расскажут народные сказки

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-11T14:11:20+03:00

Приходить послушать можно в сквер "Липки"

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12 июня в сквере «Липки» состоится традиционный городской фестиваль национальных культур «Многоликий Владимир». В этом году он посвящен теме «Сказки народов города Владимира».

В День России активисты национально-культурных объединений и ведущие владимирских телеканалов расскажут сказки народов многонационального Владимира. В программе фестиваля и театрализованные сказочные представления, и кукольные мини-спектакли.

На интерактивных площадках фестиваля гости познакомятся с историей народных костюмов, смогут примерить национальные головные уборы, поиграют в народные игры, увидят виртуозное исполнение фланкировки казачьей шашкой и многое другое.

Костюмы, музыка, танцы и игры - фестиваль будет наполнен колоритом разных народов.

Открытие фестиваля в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU