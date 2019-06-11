Владимирцам расскажут народные сказки
12 июня в сквере «Липки» состоится традиционный городской фестиваль национальных культур «Многоликий Владимир». В этом году он посвящен теме «Сказки народов города Владимира».
В День России активисты национально-культурных объединений и ведущие владимирских телеканалов расскажут сказки народов многонационального Владимира. В программе фестиваля и театрализованные сказочные представления, и кукольные мини-спектакли.
На интерактивных площадках фестиваля гости познакомятся с историей народных костюмов, смогут примерить национальные головные уборы, поиграют в народные игры, увидят виртуозное исполнение фланкировки казачьей шашкой и многое другое.
Костюмы, музыка, танцы и игры - фестиваль будет наполнен колоритом разных народов.
Открытие фестиваля в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU