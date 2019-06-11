В День семьи, любви и верности в Муроме поженятся 14 пар

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-11T14:01:54+03:00

И это несмотря на то. что праздник выпадает на понедельник

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8 июля в Муроме, традиционно, ожидается свадебный переполох. Несмотря на то, что День семьи, любви и верности выпадает на рабочий понедельник, соединить сердца захотели 14 пар.

Как сообщают наши коллеги с портала Муром-тв, среди желающих пожениться только три муромские пары. Остальные — гости из Владимирской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Калужской областей.

К слову, число молодоженов может измениться — некоторые пары пока не подтвердили свою бронь. Однако вряд ли это произойдет. Уж больно притягательный город для свадьбы в День Петра и Февронии.

ИСТОЧНИК KP.RU