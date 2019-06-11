Студентка ВлГУ завоевала серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-11T13:44:06+03:00

Соревнования по классическому троеборью среди юниоров до 23 лет проходят с 3 по 15 июня в Хельсингборге

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Студентка первого курса Института физической культуры и спорта Мария Забелина выступает в категории до 47 кг. На первенстве мира она показала следующие результаты: приседания – 115 кг (3 место), тяга становая – 150,5 кг (2 место), жим лежа – 65 кг (2 место). По сумме (330,5 кг) спортсменка выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Тренер Марии – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ИФКС ВлГУ профессор Сергей Иванов.

Студентка ВлГУ является победительницей первенства России, бронзовым призером первенства Европы. В 2019 году она стала стипендиатом программы «Надежда Земли Владимирской» (номинация «Спорт»).

ИСТОЧНИК KP.RU