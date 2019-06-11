2019-06-11T13:35:34+03:00
Общество

Владимирцев приглашают увидеть героев России

В Центре ИЗО откроется одноименная выставка
Алексей СУХОВ
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11 июня в Центре ИЗО откроется всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд, но Владимир выставка посетит впервые.

Участниками фотопроекта стали Герои России и Советского Союза и ветераны боевых действий из разных городов страны. Многие герои получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда.

Фотографии героев были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.

Выставка будет открыта до 15 июля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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