Владимирцев приглашают увидеть героев России
11 июня в Центре ИЗО откроется всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд, но Владимир выставка посетит впервые.
Участниками фотопроекта стали Герои России и Советского Союза и ветераны боевых действий из разных городов страны. Многие герои получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда.
Фотографии героев были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой. Они показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.
Выставка будет открыта до 15 июля. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU