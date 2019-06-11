2019-06-11T12:24:13+03:00
Общество

Во Владимирской области назвали десять лучших школ

За это звание боролись 34 образовательных учреждения
Ирина Мальцева
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В департаменте образования администрации Владимирской области подвели итоги регионального конкурса. Среди 34 школ и гимназий из семнадцати муниципальных образований региона, внедряющих инновационные образовательные программы, выбрали пять городских школ и пять сельских. Победителями школа №23 имени г. Коврова, школы №4 и №2, гимназия №6 округа Мурома, школа №9 г. Вязники, а также Симская школа Юрьев-Польского района, Ставровская школа Собинского района, Молотицкая школа Муромского района, Стародворская школа Суздальского района и Вяткинская школа Судогодского района. Кстати, Симская средняя общеобразовательная школа Юрьев-Польского района стала победителем конкурса уже в восьмой раз, в число лучших школ она входит третий раз подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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