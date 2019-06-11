Мошенница за год обманула владимирских пенсионеров на 375 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-11T11:12:31+03:00

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Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор уроженке Нижегородской области, признанной виновной в совершении мошенничества с причинением ущерба гражданину. Судом было установлено, что в 2018 года 49-летняя женщина с помощью мошенничества выманивала деньги у владимирских пенсионеров.

Осужденная приходила домой к пенсионерам и, представляясь работником пенсионного фонда, либо сотрудником отдела социальной защиты населения, утверждала, что пенсионерам необходимо обменять свои день на «новые». Получая реальные деньги, взамен женщина давала листы бумаги или билеты банка приколов.

За год ей удалось обворовать 9 пенсионеров на сумму более 375 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину, частично даже возместила ущерб нескольким потерпевшим. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU