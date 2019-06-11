2019-06-11T10:36:06+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном сироте не давали квартиру

Помочь девушке смогла прокуратура
Ирина Мальцева
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Юная гусевчанка осталась без попечения родителей, ее мать лишена родительских прав по решению Гусь-Хрустального городского суда. Еще в 2014 году девушка включена администрацией в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на это, квартиру жительнице Гусь-Хрустального до сих пор не дали. Гусь-Хрустальной межрайонная прокуратура провела проверку, по итогам которой направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить нуждающуюся жилой площадью. Суд удовлетворил иск, а на администрацию возложили обязанность предоставить жилье в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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