Муромлянин украл лакомств на тринадцать тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-11T10:35:06+03:00

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В ночь на 7 июня уставший от жары житель Мурома проломил крышу деревянной постройки на улице Воровского, где хранили морозильные лари. Горожанин поживился, утащив мороженого и всевозможных прохладительных напитков почти на тринадцать тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело. Кстати, в Муроме не в первый раз похищают мороженое на круглую сумму. Несколько лет назад два подвыпивших товарища умыкнули холодильник с мороженым, стоявший около торгового центра. А потом ездили по городу и угощали всех желающих, а остатки забрали себе. Щедрых приятелей задержали полицейские и, как выяснилось, ущерб от их действий составил более пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU