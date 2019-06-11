2019-06-11T10:13:02+03:00
Происшествия

Покровчанин украл у женщины кошелек прямо в магазине

Деньги он потратил на алкоголь и сигареты
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Покрова. Его обвиняют в краже.

По данным УМВД, в январе текущего года обвиняемый украл кошелек с деньгами и банковскими картам у посетительницы магазина в городе Костерево. Пока женщина оставила свою сумочку без присмотра, парень забрал ее и убежал. Деньги он потратил на алкоголь, еду и сигареты.

Ущерб составил 10 000 рублей.

Молодой человек признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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