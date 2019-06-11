Покровчанин украл у женщины кошелек прямо в магазине
Деньги он потратил на алкоголь и сигареты
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Покрова. Его обвиняют в краже.
По данным УМВД, в январе текущего года обвиняемый украл кошелек с деньгами и банковскими картам у посетительницы магазина в городе Костерево. Пока женщина оставила свою сумочку без присмотра, парень забрал ее и убежал. Деньги он потратил на алкоголь, еду и сигареты.
Ущерб составил 10 000 рублей.
Молодой человек признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU