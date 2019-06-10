2019-06-10T22:03:41+03:00
Происшествия

В Киржаче пьяный водитель получил реальный срок

Мужчина проведет пять месяцев в колонии-поселении
Ирина Мальцева
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Уроженец города Меленки в апреле, выпив лишнего, сел за руль скутера, но во время поездки в Киржаче его остановили полицейские. Экспертиза подтвердила, что водитель пьян, а кроме того выяснилось, что в прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде и на момент совершения преступления имел непогашенную судимость. Горожанину предъявили обвинение в нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Кижачский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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