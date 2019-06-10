Пьяный житель Гороховца укусил полицейского

10 Июнь 21:35 2019-06-10T21:35:06+03:00

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Двадцатидвухлетний житель Гороховца, ранее уже судимый, 30 апреля появился на улице в нетрезвом виде. Когда парня попытался задержать полицейский, пьяный гороховчанин решил сопротивляться: укусил за руку сотрудника патрульно-постовой службы и исчез. Позднее беглеца нашли, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Молодой гороховчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Рассматривать дело по существу предстоит Гороховецкому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU