Владимирец, случайно застреливший своего товарища, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-10T17:56:06+03:00

Мужчина полностью признал свою вину в произошедшем после встречи со знакомым

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СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Владимира, обвиняемого в причинении своему знакомому смерти по неосторожности.

4 марта обвиняемый находился на даче, где встретил своего знакомого, приехавшего за инструментом для ремонта. 57-летний дачник пригласил товарища к себе выпить. Мужчины сидели, выпивали, в какой-то момент заговорили об охоте. Хозяин дома решил продемонстрировать гостю ружье, которое заряженным хранил под кроватью. Знакомый хозяина потянулся в сторону ствола ружья, как оруженосец одернул его на себя и случайно нажал на курок…

Пуля 16 калибра попала в область грудной клетки потерпевшего. Обвиняемый довез на санях пострадавшего до поста охраны, где вызвали «скорую», но им не удалось спасти пациента. 56-летний мужчина скончался через несколько часов в больнице.

Как пояснил обвиняемый, работающий охранником ЧОПа, двустволку он хранил дома для самообороны. В ходе следствия он полностью признал и раскаялся в своем неосторожном поведении, принес искренние извинения родным погибшего мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в особом порядке по заявленному обвиняемым ходатайству.

ИСТОЧНИК KP.RU