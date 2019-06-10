2019-06-10T17:45:45+03:00
Общество

Прокуратура проверила муромский контактный зоопарк, где якобы мучали животных

Проверка прошла совместно со специалистами Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных
Ольга МАКАРОВА
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После публикаций в социальных сетях и ряде СМИ информации о том, что в контактном зоопарке города Мурома якобы издеваются над животным, в зверинец с проверкой нагрянула прокуратура. Жители города, которые распространили сообщения в соцсетях, уверяли, что живность в зоопарке выглядит замученной, голодной и изможденной.

Проверочные мероприятия прошли совместно со специалистами Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных. По итогу проверки стало ясно, что условия содержания животных в контактном зоопарке «Живые тропики» в целом соблюдаются.

У всех питомцев есть ветеринарное свидетельство, им сделаны нужные прививки. Руководство зоопарка предоставило проверяющим документы, разрешающие на приезд в Муром контролирующими органами. Из нарушений нашли только то, что в зверинце отсутствовали уголок потребителя, гигрометры и термометры. За это администратору контактного зоопарка и генеральному директору ООО «Зоофобус» будет выписан штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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