2019-06-10T17:30:55+03:00
Происшествия

На М-7 в Вязниковском районе из-за ДТП организовано реверсивное движение

Сотрудники МЧС и ГИБДД оказывают всевозможную помощь
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 307 км ФАД М-7 «Волга» во Владимирской области произошла серьезная авария, о подробностях которой пока не сообщается. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предупреждает, что из-за ДТП в том районе организован кратковременный реверс. Наблюдаются незначительные затруднения в движении.

По информации пресс-службы Упрдор, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Дорожные службы оказывают необходимую помощь. После документального оформления ДТП, транспортное средство уберут с проезжей части.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород убедительно просит водителей учесть информацию при планировании поездок на данном участке и соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец, случайно застреливший своего товарища, пойдет под суд
Прокуратура проверила муромский контактный зоопарк, где якобы мучали животных
Убийцу подростка на сельской дискотеке под Муромом взяли под стражу
Владимир Сипягин - один из самых бедных губернаторов в стране
Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни
В Кольчугинском районе легковушка опрокинулась в кювет
Во Владимире прошел областной семинар-совещание о профилактике распространения и предупреждении экстремизма
Ковровский спортсмен Антон Фолифоров стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию
Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты
Больше всего алиментщиков живет в Ковровском районе
В Музее Хрусталя покажут деревенский быт глазами художников-наивистов
Камерный струнный оркестр областной филармонии занесен на «Галерею Славы»
Владимирцев приглашают на встречу с писательницей Мариной Москвиной
Питерец несколько дней жил и ел в закрытом ковровском кафе
Ночью в Гусь-Хрустальном районе загорелись два частных дома
Задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области за газ достигла 2,4 млрд рублей
Молодой москвич попался на взятке в Коврове
В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина
В Юрьев-Польском женщина убила сожителя соседки
На владимирском озере Гусинка утонул мужчина
Гусевчанин ограбил женщину прямо в магазине
Владимирца осудили на 11 лет за сбыт героина, выращивание конопли и изготовление оружия
Муромский таксист написал заявление в полицию на клиента, который не доплатил 16 рублей
В Камешковском районе 200 детей пройдут "маршрутом выживания"
Во Владимире 20 пожарных тушили производственное здание
В Суздале снимают выпуск передачи «Адская кухня»
За неделю во Владимирской области обнаружили трёх энцефалитных клещей