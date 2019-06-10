На М-7 в Вязниковском районе из-за ДТП организовано реверсивное движение

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-10T17:30:55+03:00

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На 307 км ФАД М-7 «Волга» во Владимирской области произошла серьезная авария, о подробностях которой пока не сообщается. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предупреждает, что из-за ДТП в том районе организован кратковременный реверс. Наблюдаются незначительные затруднения в движении.

По информации пресс-службы Упрдор, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Дорожные службы оказывают необходимую помощь. После документального оформления ДТП, транспортное средство уберут с проезжей части.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород убедительно просит водителей учесть информацию при планировании поездок на данном участке и соблюдать осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU