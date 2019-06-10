Убийцу подростка на сельской дискотеке под Муромом взяли под стражу

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-10T17:21:46+03:00

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4 июня Меленковский районный суд удовлетворил просьбу следователя СледКома РФ по Владимирской области о заключении под стражу 20-летнего убийцу подростка. Предварительно, меленковцу было предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего.

Напомним, тогда подросток отправился отдохнуть вместе со старшими друзьями в соседнее село Денятино. На дискотеке у него произошла словесная перепалка с 20-летним обвиняемым. Перепалка переросла в драку, в ходе которой подсудимый достал нож и нанес несколько ударов подростку, от чего тот скончался на месте.

До 1 августа 2019 года 20-летний муромец будет заключен под стражу, до тех пор пока не завершится следствие. Рассматривая вопрос об аресте суд принял во внимание тяжесть преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU