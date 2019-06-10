Владимир Сипягин - один из самых бедных губернаторов в стране

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-10T17:12:39+03:00

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Центр социальных инноваций «Черный куб» 10 июня опубликовал рейтинг губернаторов регионов России, расставив тех от большего к меньшему. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин попал в топ-10 самых бедных губернаторов, оказавшись на 79 месте из 84 с годовым доходом в почти 1,7 миллионов рублей.

Декларации к этому моменту уже предоставили 84 из 85 губернаторов страны, что и подтолкнуло исследователей «Черного куба» на составление рейтинга. Первое место в топе занял врио губернатора Оренбургской области с доходом около 234 миллионов рублей. На последнем же месте с заработком в 607 тысяч рублей расположился Валентин Коновалов — глава республики Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU