Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни
Во Владимирской области расширены возможности для прохождения взрослыми жителями региона диспансеризации и профилактических осмотров в 2019 году.
Теперь владимирцы старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, до этого она проводилась раз в три года, а жители области начиная с 18 лет смогут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. Раньше он проводился раз в два года. Для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с этого года вводится отдельная дополнительная диспансеризация.
Из нововведений - организация мероприятий диспансеризации в вечернее время и в субботние дни.
Диспансеризация для всех остальных возрастных групп населения сохраняется, пройти ее можно раз в три года. Плановое обследование включает в себя общий осмотр, измерение артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, а также определение уровней сахара и общего холестерина.
ИСТОЧНИК KP.RU