2019-06-10T17:08:11+03:00
Общество

Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни

Жители области старше 39 лет смогут проходить плановое обследование ежегодно
Ольга МАКАРОВА
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Во Владимирской области расширены возможности для прохождения взрослыми жителями региона диспансеризации и профилактических осмотров в 2019 году.

Теперь владимирцы старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, до этого она проводилась раз в три года, а жители области начиная с 18 лет смогут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. Раньше он проводился раз в два года. Для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с этого года вводится отдельная дополнительная диспансеризация.

Из нововведений - организация мероприятий диспансеризации в вечернее время и в субботние дни.

Диспансеризация для всех остальных возрастных групп населения сохраняется, пройти ее можно раз в три года. Плановое обследование включает в себя общий осмотр, измерение артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, а также определение уровней сахара и общего холестерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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