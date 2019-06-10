В Кольчугинском районе легковушка опрокинулась в кювет
Водитель иномарки оказался на больничной койке
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Как сообщает региональное управление МВД, ночью 9 июня около 1.40 на 5 километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» легковая иномарка вылетела в кювет - 40-летний водитель «Мицубиси – Паджеро» не справился с управлением внедорожника, машина выехала с проезжей части и опрокинулась.
В результате ДТП водитель с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга попал на больничную койку.
ИСТОЧНИК KP.RU