Ковровский спортсмен Антон Фолифоров стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-10T14:31:00+03:00

Чемпионат Европы являлся первым этапом Кубка мира . Антон Фолифоров - первый в общем зачете

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Сегодня в польском городе Вроцлаве состоялся заключительный вид программы чемпионата Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах - лонг в формате Масс-старта!

Наш спортсмен, заслуженный мастер спорта России Антон Фолифоров, уверенно пройдя дистанцию с первых до последних метров, стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию.

В коллекции Антона эта медаль стала третьей золотой и двенадцатой по счету с чемпионатов Европы по спортивному ориентированию.

Все три дисциплины Чемпионата Антон Фолифоров прошел на высоком уровне. В первый день - смешанная эстафета - в составе сборной команды России он стал обладателем серебряной медали. Второй день - спринт - несмотря на ошибки попал в расширенный подиум, став шестым в итоговом протоколе. И вот сегодня - масс-старт - победа и титул Чемпиона Европы по спортивному ориентированию!

ИСТОЧНИК KP.RU