Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-10T14:22:58+03:00

Им полагается по 200 тысяч рублей

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Во Владимирской области подведены итоги регионального конкурса на звание лучшего педагога. В 2019 году победителями стал восемь учителей. Победителями признаны

- Анастасия Львова, учитель русского языка и литературы владимирской гимназии № 35;

- Оксана Сулимова, учитель химии и биологии муромской школы № 12;

- Карина Хлобыстова, учитель биологии владимирской школы № 43;

- Юлия Морозкина, учитель географии владимирской школы № 8;

- Светлана Лактюшова, учитель физики и астрономии школы № 15 города Гусь-Хрустального;

- Алла Кузнецова, учитель географии и химии школы поселка Новки Камешковского района;

- Надежда Баранова, учитель русского языка и литературы школы деревни Ляхи Меленоковского района;

- Наталья Кукушкина, учитель истории и обществознания ковровской школы № 9.

Все победители конкурса получат президентские гранты на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU