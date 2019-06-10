2019-06-10T14:22:58+03:00
Общество

Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты

Им полагается по 200 тысяч рублей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области подведены итоги регионального конкурса на звание лучшего педагога. В 2019 году победителями стал восемь учителей. Победителями признаны

- Анастасия Львова, учитель русского языка и литературы владимирской гимназии № 35;

- Оксана Сулимова, учитель химии и биологии муромской школы № 12;

- Карина Хлобыстова, учитель биологии владимирской школы № 43;

- Юлия Морозкина, учитель географии владимирской школы № 8;

- Светлана Лактюшова, учитель физики и астрономии школы № 15 города Гусь-Хрустального;

- Алла Кузнецова, учитель географии и химии школы поселка Новки Камешковского района;

- Надежда Баранова, учитель русского языка и литературы школы деревни Ляхи Меленоковского района;

- Наталья Кукушкина, учитель истории и обществознания ковровской школы № 9.

Все победители конкурса получат президентские гранты на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец, случайно застреливший своего товарища, пойдет под суд
Прокуратура проверила муромский контактный зоопарк, где якобы мучали животных
На М-7 в Вязниковском районе из-за ДТП организовано реверсивное движение
Убийцу подростка на сельской дискотеке под Муромом взяли под стражу
Владимир Сипягин - один из самых бедных губернаторов в стране
Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни
В Кольчугинском районе легковушка опрокинулась в кювет
Во Владимире прошел областной семинар-совещание о профилактике распространения и предупреждении экстремизма
Ковровский спортсмен Антон Фолифоров стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию
Больше всего алиментщиков живет в Ковровском районе
В Музее Хрусталя покажут деревенский быт глазами художников-наивистов
Камерный струнный оркестр областной филармонии занесен на «Галерею Славы»
Владимирцев приглашают на встречу с писательницей Мариной Москвиной
Питерец несколько дней жил и ел в закрытом ковровском кафе
Ночью в Гусь-Хрустальном районе загорелись два частных дома
Задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области за газ достигла 2,4 млрд рублей
Молодой москвич попался на взятке в Коврове
В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина
В Юрьев-Польском женщина убила сожителя соседки
На владимирском озере Гусинка утонул мужчина
Гусевчанин ограбил женщину прямо в магазине
Владимирца осудили на 11 лет за сбыт героина, выращивание конопли и изготовление оружия
Муромский таксист написал заявление в полицию на клиента, который не доплатил 16 рублей
В Камешковском районе 200 детей пройдут "маршрутом выживания"
Во Владимире 20 пожарных тушили производственное здание
В Суздале снимают выпуск передачи «Адская кухня»
За неделю во Владимирской области обнаружили трёх энцефалитных клещей