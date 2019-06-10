Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты
Во Владимирской области подведены итоги регионального конкурса на звание лучшего педагога. В 2019 году победителями стал восемь учителей. Победителями признаны
- Анастасия Львова, учитель русского языка и литературы владимирской гимназии № 35;
- Оксана Сулимова, учитель химии и биологии муромской школы № 12;
- Карина Хлобыстова, учитель биологии владимирской школы № 43;
- Юлия Морозкина, учитель географии владимирской школы № 8;
- Светлана Лактюшова, учитель физики и астрономии школы № 15 города Гусь-Хрустального;
- Алла Кузнецова, учитель географии и химии школы поселка Новки Камешковского района;
- Надежда Баранова, учитель русского языка и литературы школы деревни Ляхи Меленоковского района;
- Наталья Кукушкина, учитель истории и обществознания ковровской школы № 9.
Все победители конкурса получат президентские гранты на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU