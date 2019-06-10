2019-06-10T14:05:45+03:00
Общество

Больше всего алиментщиков живет в Ковровском районе

С начала года там взыскали более 3,9 млн. рублей
Алексей СУХОВ
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Судебные приставы Владимирской области составили алиментную карту региона.

Первое место по количеству должников занимает Ковровский район (478 исполнительных производств). Второе место занимает Ленинский район города Владимира, где на исполнении находится 462 исполнительных производства и третье место у Октябрьского района (414 исполнительных производств).

По количеству мужчин - должников по алиментам лидирующие место занимает Ленинский район (411 должников). Наименьшее количество должников проживает в ЗАТО г. Радужный -78.

По количеству женщин – должников по алиментам лидирует Гусь-Хрустальный район (90). Наименьшее количество должниц проживает в Селивановском районе -15 человек.

Лидером по привлечению должников по алиментам к административной и уголовной ответственности является Гусь-Хрустальный район.

Район лидер по взысканной сумме в пользу несовершеннолетних детей является Ковровский район, в котором судебные приставы с начала года взыскали более 3,9 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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