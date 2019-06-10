2019-06-10T13:52:08+03:00
Звезды

В Музее Хрусталя покажут деревенский быт глазами художников-наивистов

Посетители увидят 28 картин и 11 скульптур, созданных 26 авторами-самоучками
Алексей СУХОВ
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14 июня в музее Хрусталя откроется выставка "Будни и праздники на селе".

Процесс формирования наивного искусства как самостоятельного течения занял более века и завершился в конце XIX столетия. Пионером его был Анри Руссо. В России наивное искусство предстало перед массовым зрителем на организованной художником Михаилом Ларионовым выставке «Мишень» в 1913 году. Именно там впервые экспонировались работы Нико Пиросмани.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник обладает крупнейшим собранием самодеятельного искусства – более 1500 произведений живописи, графики, скульптуры.

На выставке будут представлены произведения художников-наивистов, получившие признание не только в России, но и за рубежом.

Выставка посвящена деревенскому быту. Разнообразие авторских стилей и индивидуальностей позволяет показать весь спектр такого интереснейшего явления художественной жизни России ХХ века как наивное искусство.

Цена билета - 75, 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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