Камерный струнный оркестр областной филармонии занесен на «Галерею Славы»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-10T13:43:53+03:00

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По итогам 2018 года коллектив Владимирской областной филармонии за творческие достижения занесен на областную «Галерею Славы».

Губернатор Владимир Сипягин рассмотрел и утвердил кандидатуры выдающихся земляков – специалистов в своей сфере, чьи портреты заняли почетное место на «Галерее Славы» рядом с администрацией Владимирской области. Среди 40 героев и Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина.

Камерный струнный оркестр - это 16 исполнителей, горячо преданных любимому делу. Коллектив филармонии постоянно участвует в крупнейших событиях культурной и общественной жизни Владимирской области. Репертуар оркестра насчитывает более четырехсот произведений российской и зарубежной классики. Музыканты дают более 80 концертов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU