2019-06-10T13:43:53+03:00
Общество

Камерный струнный оркестр областной филармонии занесен на «Галерею Славы»

Репертуар оркестра насчитывает более четырехсот произведений российской и зарубежной классики
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с сайта департамента культурыфото с сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года коллектив Владимирской областной филармонии за творческие достижения занесен на областную «Галерею Славы».

Губернатор Владимир Сипягин рассмотрел и утвердил кандидатуры выдающихся земляков – специалистов в своей сфере, чьи портреты заняли почетное место на «Галерее Славы» рядом с администрацией Владимирской области. Среди 40 героев и Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина.

Камерный струнный оркестр - это 16 исполнителей, горячо преданных любимому делу. Коллектив филармонии постоянно участвует в крупнейших событиях культурной и общественной жизни Владимирской области. Репертуар оркестра насчитывает более четырехсот произведений российской и зарубежной классики. Музыканты дают более 80 концертов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец, случайно застреливший своего товарища, пойдет под суд
Прокуратура проверила муромский контактный зоопарк, где якобы мучали животных
На М-7 в Вязниковском районе из-за ДТП организовано реверсивное движение
Убийцу подростка на сельской дискотеке под Муромом взяли под стражу
Владимир Сипягин - один из самых бедных губернаторов в стране
Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и субботние дни
В Кольчугинском районе легковушка опрокинулась в кювет
Во Владимире прошел областной семинар-совещание о профилактике распространения и предупреждении экстремизма
Ковровский спортсмен Антон Фолифоров стал чемпионом Европы по спортивному ориентированию
Восемь владимирских педагогов получат президентские гранты
Больше всего алиментщиков живет в Ковровском районе
В Музее Хрусталя покажут деревенский быт глазами художников-наивистов
Владимирцев приглашают на встречу с писательницей Мариной Москвиной
Питерец несколько дней жил и ел в закрытом ковровском кафе
Ночью в Гусь-Хрустальном районе загорелись два частных дома
Задолженность теплоснабжающих предприятий Владимирской области за газ достигла 2,4 млрд рублей
Молодой москвич попался на взятке в Коврове
В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина
В Юрьев-Польском женщина убила сожителя соседки
На владимирском озере Гусинка утонул мужчина
Гусевчанин ограбил женщину прямо в магазине
Владимирца осудили на 11 лет за сбыт героина, выращивание конопли и изготовление оружия
Муромский таксист написал заявление в полицию на клиента, который не доплатил 16 рублей
В Камешковском районе 200 детей пройдут "маршрутом выживания"
Во Владимире 20 пожарных тушили производственное здание
В Суздале снимают выпуск передачи «Адская кухня»
За неделю во Владимирской области обнаружили трёх энцефалитных клещей