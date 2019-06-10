2019-06-10T13:35:21+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на встречу с писательницей Мариной Москвиной

Она пройдет во Владимирской областной научной библиотеке
Алексей СУХОВ
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12 июня в 13.30 в научной библиотеке состоится творческая встреча с Мариной Москвиной. Писательница представит свою новую книгу «Между нами только ночь».

Марина Москвина – финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного диплома Андерсена, премии «Алые Паруса», автор романов «Гений безответной любви», «Романа с Луной», исторического романа КРИО (номинации на премию Букера, «Национальный бестселлер» и «Большая книга»), книги «Моя собака любит джаз», повестей-странствий в Индию, Японию, Непал, приключенческой повести-мореплавания на старинном паруснике по Ледовитому океану вокруг Шпицбергена – «Гуд бай, Арктика!..» и других книг.

Много лет она вела авторскую программу на «Радио России»– «В компании Марины Москвиной», снимала авторские документальные фильмы для телевидения.

В заключении встречи – автограф-сессия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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