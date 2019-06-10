Питерец несколько дней жил и ел в закрытом ковровском кафе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-10T13:11:26+03:00

Все это время он чувствовал себя там как дом, кушая все, что попадется под руку

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В Коврове завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Тюменской области, обвиняемого в совершении кражи.

По информации УМВД России по Владимирской области, прошлым летом обвиняемый ехал из Санкт-Петербурга в Татарстан автостопом, но решил остановиться в одном из кафе Ковровского района. Заметив, что оно не работает, он проник в помещение и жил там несколько дней, кушая все, что найдет. Жители соседних домов заметили свет в окнах закрывшегося кафе и решили узнать у хозяйки заведения, в чем дело.

Та сильно удивилась, а когда приехала на место, нашла там поселившегося питерца. Увидев ее, он испугался, схватил все мобильные телефоны, плеер, упаковки с жвачкой и убежал. Жителя закрывшегося кафе задержали сотрудники ГИБДД. Уголовное дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU