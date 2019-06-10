Ночью в Гусь-Хрустальном районе загорелись два частных дома

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-10T10:12:11+03:00

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Информация о пожаре в деревне Филатово Гусь-Хрустального района на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило в 23.42 9 июня - звонивший сообщил, что в населенном пункте полыхают два частных дома.

На место, чтобы справиться с возгоранием, выехали 5 единиц техники с десятью пожарными подразделения Гусь-Хрустального гарнизона.

Судя по снимкам с места событий на сайте регионального МЧС, к моменту прибытия спасателей постройки уже были охвачены пламенем. Возможно, звонок поступил, когда огонь уже разошелся. Итог - они сильно пострадали от огня.

Общая площадь пожара составила 96 квадратный метр. Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU