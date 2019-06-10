Молодой москвич попался на взятке в Коврове

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-10T09:52:44+03:00

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Двадцатитрехлетнего жителя Московской области задержали в Коврове сотрудники ГИБДД, заметившие, что в легковом автомобиле пассажиров сидит больше, чем допустимо правилами. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя еще с собой нет прав. Чтобы протокол составили скорей, столичный гость попытался вручить инспектору дорожно-патрульной службы взятку - тысячу рублей. Тот отказался от денег и доложил об этом в полицию. Жителя Московской области, признавшего вину и раскаявшегося, признали виновным в покушение на дачу взятки, по решению мирового судьи города Коврова ему предстоит заплатить сорок тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU