В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-10T09:45:31+03:00

9 июня ему бы исполнилось 100 лет

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9 июня в честь 100-летия почётного гражданина города Вязники, ветерана Великой Отечественной войны и просто знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина в Вязниках открыли мемориальную доску. Доску повесили на доме, где он долгое время жил.

На прямоугольной чёрной мраморной плите изображён портрет Вячеслава Кокорина в мундире с орденами и медалями. Также на доске выгравирована информация о ветеране и истребитель, идущий на взлет.

Как сообщают вязниковские СМИ, инициатором установки мемориальной доски являлись сами жители пятиэтажки в микрорайоне Толмачево. Вячеслав Кокорин радовал всех соседей своим оптимизмом и жизнерадостностью. До открытия доски ветеран не дожил совсем чуть-чуть. Он умер в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU