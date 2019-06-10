В Вязниках открыли мемориальную доску в честь знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина
9 июня в честь 100-летия почётного гражданина города Вязники, ветерана Великой Отечественной войны и просто знаменитого авиатора Вячеслава Кокорина в Вязниках открыли мемориальную доску. Доску повесили на доме, где он долгое время жил.
На прямоугольной чёрной мраморной плите изображён портрет Вячеслава Кокорина в мундире с орденами и медалями. Также на доске выгравирована информация о ветеране и истребитель, идущий на взлет.
Как сообщают вязниковские СМИ, инициатором установки мемориальной доски являлись сами жители пятиэтажки в микрорайоне Толмачево. Вячеслав Кокорин радовал всех соседей своим оптимизмом и жизнерадостностью. До открытия доски ветеран не дожил совсем чуть-чуть. Он умер в сентябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU