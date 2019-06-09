В Юрьев-Польском женщина убила сожителя соседки

9 Июнь 17:54 2019-06-09T17:54:52+03:00

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Уроженка Новосибирской области 1975 года рождения обвиняется за убийство человека, а также в покушении на убийство. Дело поступило в Юрьев-Польский районный суд.

19 августа 2018 года обвиняемая Надежда пришла в гости к соседке, они выпивали, межу ними произошел конфликт. Надежда обвинила женщину в намеренной организации протечки в квартире ее подруги. Женщины стали драться. Надежда схватила кухонный нож и стала бить им соседку. Но она смогла вырваться и позвать на помощь. Тут прибежал сожитель пострадавшей и попытался скрутить гостью. Но Надежда набросилась на него с ножом и попала прямо в сердце.

Обвиняемая имела непогашенную судимость. В 2002 году женщину судили в Коврове. Тогда ей дали 10 лет лишения свободы за убийство и ношение оружия. Она отсидела в ИК-1 УФСИН России по Владимирской области. Там она нарушала режимы, в том числе получила взыскание за хранение запрещенных предметов. Из колонии Надежда освободилась в 2011 году.

Сейчас женщина находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU