На владимирском озере Гусинка утонул мужчина
Тело уже достали спасатели
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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9 июня в районе 14.00 на озере Гусинка, которое находится в Добром, утонул мужчина. Как пишут очевидцы в социальных сетях, утонувший был нетрезв. Пятеро отдыхающих ныряли за ним, но оказалось поздно - тело в итоге достали спасатели пожарно-спасательного отряда города Владимира. Личность мужчины сейчас устанавливается.
Озеро Гусинка пользуется популярностью у жителей Доброго и местных садоводов. Но этот пляж неофициальный: воду на анализы Роспотребнадзор не берет, дно не чистят, спасательной будки там тоже нет. Купание в этом озере запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU