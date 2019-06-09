2019-06-09T14:52:57+03:00
Происшествия

На владимирском озере Гусинка утонул мужчина

Тело уже достали спасатели
Валерия Рудометова
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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9 июня в районе 14.00 на озере Гусинка, которое находится в Добром, утонул мужчина. Как пишут очевидцы в социальных сетях, утонувший был нетрезв. Пятеро отдыхающих ныряли за ним, но оказалось поздно - тело в итоге достали спасатели пожарно-спасательного отряда города Владимира. Личность мужчины сейчас устанавливается.

Озеро Гусинка пользуется популярностью у жителей Доброго и местных садоводов. Но этот пляж неофициальный: воду на анализы Роспотребнадзор не берет, дно не чистят, спасательной будки там тоже нет. Купание в этом озере запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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