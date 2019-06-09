Гусевчанин ограбил женщину прямо в магазине

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-09T14:14:05+03:00

Также украл телефон за 11 тысяч рублей

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В мае текущего года в полицию обратилась местная жительница. В магазине у нее украли 5 тысяч рублей. Деньги лежали в кармане куртки.

Подозреваемый был задержан на одной из улиц Гусь-Хрустального, сообщает УМВД.

Мужчина признался, что подошел к потерпевшей и вытащил из кармана деньги в момент, когда она отвлеклась.

Как выяснилось, несколько недель назад тот же мужчина украл телефон из квартиры другой женщины. Он пришел в гости к знакомой и, когда та отвернулась, украл ее телефон за 11 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU